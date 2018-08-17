Киев, 17 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Для въезда на территорию Украины граждане России должны получать визу, заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь в эфире телеканала ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

При этом депутат не возражает, чтобы российские артисты и граждане РФ, у которых на Украине есть бизнес, ездили в эту страну.

«Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу», — заявил Чижмарь, добавив, что пограничник не может за пять минут выяснить, с какими намерениями люди въезжают в страну.

Напомним, по данным украинского МИД, на территории России живет и работает порядка трех миллионов граждан Украины. Введение виз создаст им дополнительные трудности, а возвращение такого количества людей на Украину может обернуться еще более тяжелым политическими и социально-экономическими последствиями для страны.

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