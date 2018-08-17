Ульяновск, 17 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Ульяновске области ещё один ребёнок выпал из окна. Трагедия произошла 16 августа, девочка упала с девятого этажа и скончалась по дороге в больницу, сообщает областное следственное управление СКР. Ранее с четвёртого этажа выпал четырёхлетний мальчик.

(сс)Falkenpost Ребенок

Следственными органами инициирована проверка по факту падения из окна малолетнего ребёнка.

По предварительным данным, вечером 16 августа в Ульяновске из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома по улице Верхнеполевая, выпала девочка в возрасте 1 год и 2 месяца. Ребёнок скончался по дороге в реанимацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что вечером 2 августа в Ульяновске с четвёртого этажа дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ выпал пятилетний мальчик. Ребёнок доставлен в реанимацию.

«Уходя в магазин, мать оставила его одного в квартире. Причиной падения стали открытые окна и установленная на них москитная сетка, к которой ребёнок прислонился», — говорят в следственном управлении.

Между тем в Ульяновской области растёт число трагедий на воде. 14 августа при попытке переплыть Свиягу вместе с друзьями утонул 14-летний подросток, который отстал от группы товарищей. Его тело было обнаружено 15 августа и изъято из воды. В июле в регионе было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек: по предварительным данным, они утонули в машине, сорвавшись с обрыва, в числе погибших — ребёнок. Также в июле травмы получил ребёнок, катаясь на водном аттракционе.

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