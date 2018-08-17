Москва, 17 августа, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Абонентов российских операторов сотовой связи предложено перевести на сим-карты, защищённые алгоритмом шифрования, одобренным ФСБ. Об этом пишет 17 августа «Коммерсантъ».

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Отмечается, что с указанной инициативой выступило Министерство связи и массовых коммуникаций России. По сведениям источника издания, на сегодняшний день все сим-карты отечественных операторов закупаются у двух зарубежных производителей, которые устанавливают на них системы криптографической защиты собственной разработки, что не исключает возможности утечки данный российских абонентов западным спецслужбам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ отметили вероятность десятипроцентного роста в России цен на услуги операторов сотовой связи в связи с выполнением ими требований «закона Яровой».

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