Исламабад, 17 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Пакистанский орган электросвязи в своём отчете Сенату Пакистана сообщил, что Twitter в отличии от таких платформ, как Facebook, YouTube и других, не осуществляет блокировку контента по запросу властей.

Rutwitter.com Twitter

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», официальный представитель пакистанского органа электросвязи заявил, что из сотен запросов на блокировку нежелательного контента и оскорбительных материалов только около 5% принимаются во внимание руководством Twitter, остальные просто игнорируются. Основным поводом для блокировки контента по запросу властей являются уничижительные комментарии в сторону Пакистана.

Верховный суд Пакистана потребовал от руководства Twitter осуществлять фильтрование контента по запросу властей под угрозой блокировки. В прошлом уже были случаи, когда правительство Пакистана реализовывало свои угрозы и блокировало онлайн-платформы, так Facebook был запрещен в 2008 году, а затем повторно в 2010 году, а YouTube был заблокирован в стране более двух лет, с 2012-го года по 2014-й.