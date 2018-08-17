Ярославль, 17 августа, 2018, 10:05 — ИА Регнум. 17 августа на традиционном пятничном общегородском совещании мэр Ярославля велел до 1 сентября заменить все павильоны в центре города на новые единого образца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Мэр задал вопрос — сколько всего в Ярославле заменили остановочных комплексов.

«Сколько заменили, сколько снесли незаконных остановочных комплексов, плохих, убогих на сегодняшний день по линии департамента городского хозяйства, сколько вы установили и сколько еще установите?», — спросил Владимир Слепцов.

Заместитель мэра Михаил Кузнецов пояснил, что разыгран контракт на установку 30 остановочных комплексов, 29 из них установлены, кроме одного на улице Клубной, так как там идет ремонт по программе БКД.

Таким образом, всего в Ярославле на сегодняшний день остается 22 места, которые не обеспечены павильонами ожидания.

«Когда у нас в центре города появятся красивые стеклянные павильоны?», — поинтересовался Владимир Слепцов.

Ему сообщили, что в зоне ЮНЕСКО и по Московскому проспекту это будет сделано до 1 сентября.

«Прошу держать на особом контроле. Те павильоны, которые, может быть, не столь красивые находятся в центре, расставить по удаленным районам, где граждане просят», — велел мэр.

По его словам, такие запросы с улицы Труфанова, из Красноперекопского района.