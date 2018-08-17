Оренбург, 17 августа, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Уникальный альбом из папье-маше, привезенный неизвестным оренбуржцем с русско-японской войны 1904 года, японские новогодние открытки, кокэси — деревянные куклы для мальчиков и чиогами — бумажные куклы для девочек, крохотные чайные чашки и чайник, набор посуды из тончайшего фарфора — всё это можно увидеть в Оренбурге на выставке, представленной заслуженным работником культуры РФ, доцентом кафедры архитектуры и дизайна Оренбургского госуниверситета Геннадием Найдановым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре вуза. Выставка носит название «Загадочная Япония: культура и искусство».

Orenlib.ru Экспонат выставки

Среди экспонатов много предметов из японской бумаги. Это гравюры, веера, куклы. Представлена бумага и как отдельный эстетический элемент декоративно-прикладного искусства. Например, можно увидеть на витрине васи — бумагу, которую делают вручную. Она включена в список всемирного наследия Юнеско. Это бумажное чудо покорило не только Японию, но и вышло за её пределы. Васи применяется для производства самых разнообразных товаров: одежды, обуви, игрушек.

Автор выставки признался, что не ощущает себя коллекционером. Представленные на выставке экспонаты собирались для разных проектов, какие-то предметы подарены друзьями, что-то покупалось в антикварных магазинах. В результате собрано столько материала, что не воспользоваться им в Год Японии Геннадий Найданов посчитал кощунством.

На открытии выставки помимо изящных вееров, наборов для каллиграфии, кукол, тарелочек изысканную атмосферу дополняла музыка и демонстрация фотографий Страны восходящего солнца. Японские мелодии на флейте исполнил Александр Чираев.

Работа выставки «Загадочная Япония: культура и искусство» продлится до конца 2018 года. Помимо экспонатов посетителям мероприятия предлагают посмотреть фильм о Японии.

Стоит отметить, что Геннадий Найданов ежегодно выступает инициатором рождественских выставок. Посетители всегда отмечают душевную атмосферу и профессионализм проведения мероприятий.

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