Кейптаун, 17 августа, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Лидер ультралевой южноафриканской политической партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема представил законопроект о национализации Центрального банка страны, сообщает 17 августа Reuters.

(сс) Gary van der Merwe Юлиус Малема

Законопроект включает в себя право правительства назначать в совет директоров ЦБ своих представителей. Кроме того, государство становится единственным держателем акций финансового учреждения.

Руководство правящей партии «Африканский национальный конгресс» еще в декабре 2017 года высказывалось в поддержку подобных мер, однако впоследствии данная идея была отложена.

Напомним, с момента создания Центрального банка в ЮАР в 1921 году он находился в частной собственности. Политика государства в прежнее время отличалась от большинства африканских государств, где финансовые учреждения в основном национализированы.