Грузия, 3 ноября, 2007, 15:20 — ИА Регнум. Лидеры объединенной оппозиции призвали своих сторонников присоединиться к проходящей у здания парламента в Тбилиси перманентной акции протеста к 17.00. "Мы вчера предложили президенту диалог, он на него не пошел. Сейчас я объявляю, до 17.00 будет свободна и открыта дорога в аэропорт - дорога спасения для Михаила Саакашвили ", - заявил консерватор Каха Кукава на митинге.

Представитель Национального форума Каха Шартава сообщил, что в 17.00 на митинге будет объявлено о решении штаба Объединенной оппозиции, объединяющего 10 партий. По его словам, к этому времени к участникам акции в ночь присоединятся жители регионов. "Этот ноябрь мы должны превратить в хороший урок для властей. У вас есть еще немного времени, чтобы согласиться с нашими требованиями", - заявил республиканец Давид Бердзенишвили , обращаясь к президенту и его команде. В акции по последним данным участвует до восьми тысяч человек.