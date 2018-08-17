Ставрополь, 17 августа, 2018, 09:45 — ИА Регнум. На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» закончилась первая смена. Вчера, 16 августа, состоялось ее торжественное закрытие. Участники лагеря собрались на главной поляне, чтобы подвести итоги и попрощаться.

Kremlin.ru Владимир Путин с участниками форума «Машук-2018»

По всеобщему признанию, первая смена «Машука-2018» оказалась самой насыщенной на важные встречи и события за все годы проведения форума. Одним из важнейших и запомнившихся форумчанам моментов стало посещение площадок «Машука» президентом РФ Владимиром Путиным.

Большое впечатление на участников произвели и другие встречи — с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, начальником управления президента по общественным проектам Сергеем Новиковым, министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым. Молодежь отметила также для себя важность общения с руководителем федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым и главой агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

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За шесть лагерных дней молодежные активисты смогли получить на форуме важные навыки и знания, заключить важные контакты, наладить полезные связи со своими сверстниками из других субъектов РФ. Завтра, 18 августа, на «Машук» приедет новая группа молодежи и начнется вторая смена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Напомним, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» впервые проходил в Пятигорске в 2010 году. С тех пор его участниками стали более 20 тыс представителей молодежи из северо-кавказских и других регионов России. В 2018 году «Машук-2018» посвящен Году добровольца.

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