Екатеринбург, 17 августа, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Свердловской области из новой редакции программы капитальных ремонтов исключены 119 объектов жилого фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Как пояснили в региональном фонде капремонтов, по результатам внесённых муниципальными властями предложений, и проведённых обследований, осуществление ремонта в данных домах признано нецелесообразным, так как они находятся в аварийном состоянии. Впоследствии они будут включены в региональную программу расселения из ветхого жилья.

При этом в программу капитальных ремонтов в Свердловской области были включены 118 новостроек. Жители этих домов, согласно действующему законодательству, через три года начнут платить взносы в региональный фонд капремонтов.

Напомним, что за время действия программы капитального ремонта жилищного фонда Свердловской области, из неё были исключены 1886 жилых домов. В действующей редакции региональной программы капремонтов на 2015−2044 годы включены 27 919 многоквартирных домов.