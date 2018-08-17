Киев, 17 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Базу радикальной организации «Национальный корпус «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в Киеве, сообщает 17 августа «112 Украина».

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Сходка неонацистов

Согласно сообщению, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) ходатайствовала об аресте имущества машиностроительного завода «Атек», на территории которого расположен офис неонацистской организации. В результате были арестованы нежилой дом площадью 358,3 кв. м, общежитие площадью 7,233 тыс. кв. м, а также еще два здания и база отдыха «Горлица» площадью более 3 тыс. кв. м в Киевской области.

Напомним, в марте полиция блокировала базу радикалов на заводе «Атек». Заблокированными оказались не только украинские неонацисты, но и боевики из США, Грузии, Великобритании и Германии.