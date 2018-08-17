Якутск, 17 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Поддержать предложение о замене 5-балльной шкалы оценок 12-балльной можно было бы, если бы не одно большое «но» — в России плюсы оценивания по новой системе могут обернуться минусами, опасается депутат Госсобрания Якутии, директор Республиканского лицея Иван Шамаев. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM.

Виктор Цветков. Не решено!

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«Можно такие изменения проводить, в принципе ничего предосудительного нет, это дифференциация. Но у нас же всегда так бывает — через головы штаны, и поэтому есть опасения, что не очень хороший эффект от этого получится», — пояснил руководитель общеобразовательного учреждения.

Он сомневается, что новую систему будут применять должным образом.

«Такие предложения логичны, но я всегда боюсь, что из этого получится как в поговорке — хотели как лучше, а получилось как всегда», — пояснил Иван Шамаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об отказе от 5-балльной системы школьных оценок обсуждает Рособрнадзор. По мнению замглавы ведомства Анзора Музаева и главы Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова, эта система давно устарела и фактически является системой четырёх оценок, поскольку единица не ставится. В качестве варианта, который может стать заменой 5-бальных оценок, может стать 12-балльное оценивание знаний школьников. Министр образования РФ Ольга Васильева предложение не оценила и заявила, что в российских учреждения образования продолжит действовать 5-балльная система.

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