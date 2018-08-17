* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эр-Рияд, 17 августа, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии внесло $100 млн для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 августа Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Средства были переданы в распоряжении коалиции, сражающейся с террористами. Деньги будут направлены на стабилизацию регионов, освобожденных от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии. В настоящее время усилиями международной коалиции, а также ВКС России, террористы значительно сократили свое влияние в указанных государствах. Тем не менее они до сих пор представляют серьезную угрозу.