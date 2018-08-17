Сеул, 17 августа, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту возглавил команду Южной Кореи. Об этом 17 августа сообщается на сайте Корейской футбольной ассоциации (KFA).

Fanny Schertzer Паулу Бенту на пресс-конференции

Бенту будет готовить сборную Южной Кореи к чемпионату мира по футболу 2022 года. В должности главного тренера он сменил корейского специалиста Син Тхэёна, возглавлявшего команду с 2017 года.

В тренерский штаб Бенту войдут Серхио Коста, Фелипе Коэльо, Витор Сильвестре и Педро Перейра.

Напомним, ранее Бенту тренировал греческий «Олимпиакос», бразильский «Крузейро», португальский «Спортинг», китайский «Чунцин Лифань», а также сборную Португалии, с которой дошёл до полуфинала чемпионата Европы 2012 года.

Читайте также: Сборная Португалии по футболу получила нового рулевого