Москва, 17 августа, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В настоящее время России не угрожает дефолт ни в каком виде, заявил бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По его словам, сейчас в российской экономике нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы прошлого столетия, поскольку у страны нет существенного государственного долга.

«Дефолт нам не угрожает ни в каком виде, — рассказал в интервью ТАСС Дубинин. — Весь российский государственный долг, включая внешний, ниже 20% ВВП».

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Напомним, 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Вместе с этим было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля к американскому доллару.

Ранее в Кремле прокомментировали прогноз финансовых экспертов Bank of America, которые заявили о признаках приближающегося экономического кризиса, аналогичного тому, который в 1998 году стал причиной дефолта в России.

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