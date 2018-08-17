Оренбург, 17 августа, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 августа перед Домом советов начнется всероссийская акция «Ночь кино». В торжественном открытии акции своё участие подтвердил известный артист Марат Башаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия Марат Башаров в роли Полиевского

Мероприятие стало уже традиционным ежегодным событием во всех регионах Российской Федерации. «Ночь» организована Фондом кино совместно с Министерством культуры России.

Киноленту для демонстрации определили при помощи всероссийского онлайн-голосования. В рамках «Ночи кино» оренбуржцы увидят семейный фильм в жанре фэнтези режиссёра Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь». Организатором кинопоказа выступает государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Облкиновидео».

Экран для сеанса планируют разместить между колоннами Дома советов, а площадка и ступени на входе станут своеобразной сценой. Сидячими местами для кинозрителей предполагается оборудовать территорию между Домом советов и сквером.

В этом году в акции «Ночь кино» подтвердили свое участие 10 муниципалитетов Оренбургской области.

Добавим, «Ночь кино» в Оренбуржье пройдёт в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», который состоится в регионе с 24 по 30 августа. Во время фестиваля оренбуржцы смогут увидеть 59 кинолент полнометражных и короткого метра — участников конкурсов и внеконкурсных программ. В жюри работают известные режиссёры, сценаристы, актёры, композиторы из Франции, Италии, Турции, России. Фильмы представляют актёры и режиссёры из Словении, Ирана, Алжира, США, Казахстана и других стран мира. Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах «Космос» и «Сокол», а также в парке «Салют, Победа!» на ежедневных вечерних показах openair.