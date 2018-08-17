Южно-Сахалинск, 17 августа, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Охотском море группа мониторинга официально зарегистрированной сахалинской общественной организации «Друзья океана» с большим трудом продолжает свою миссию по контролю отлова для научных целей косаток. Выполнять мониторинг волонтёрам всё трудней — ловцы косаток, которые, вроде бы, действуют в рамках закона, категорически не хотят присутствия активистов, избегают их и прячутся, грубят и даже угрожают. Что скрывают ловцы океанских гигантов, пытаются выяснить волонтёры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба организации «Друзья океана» Косатки, Охотское море, залив Николая

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После инцидента в самом начале экспедиции, когда отловщики косаток расстреляли беспилотник с видекамерой, принадлежащий волонтерам «Друзей океана», судно для транспортировки пойманных гигантов «Юрий Швецов» спешно покинуло залив Николая и отправилось вверх по реке Амур.

Пресс-служба организации «Друзья океана» Группа мониторинга отлова косаток организации «Друзья океана»

«Несколько дней наши ребята искали суда отловщиков — прочёсывали ближайшие заливы. 9 августа им вновь удалось найти «Юрия Швецова» и ещё одно судно — «СПП-21», в районе залива Константина. Двое суток волонтеры вели буквально партизанское наблюдение за отловщиками, несмотря на разыгравшуюся непогоду. 11 августа «Юрий Швецов» ушёл на север, а второе судно осталось. Стоит отметить, что на этом, втором судне, «СПП-21», находится 8 готовых лодок. Судя по всему, именно их используют отловщики для загона косаток. На этом судне также установлены большие ёмкости для перевозки пойманных животных. Реакция на появление волонтёров группы мониторинга была предсказуемой: судно немедленно снялось с якоря и ушло. Команда «Друзей океана» возобновила поиски отловщиков, чтобы не позволить им производить отлов косаток бесконтрольно», — сообщила официальный представитель группы мониторинга Валентина Мезенцева.

Почему ловцы косаток ведут себя столь скрытно? Почему избегают общественного контроля, в котором, казалось бы, должны быть кровно заинтересованы после череды громких скандалов, в которых разбирались Генеральная прокуратура и СК РФ? У волонтеров «Друзей океана» есть на этот счёт свое мнение:

«Для нас это очевидно: прячутся для того, чтобы скрыть нарушения. А зачем ещё? Мы не допустим, чтобы было выловлено больше косаток, чем разрешено. Мы не допустим продажи их в другие страны», — сказала Валентина Мезенцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа на Дальнем Востоке, в одном из самых удаленных уголков Охотского моря, заливе Николая, впервые в истории начался общественный мониторинг отлова косаток. В России коммерческий отлов косаток запрещен, в соответствии с мораторием Международной китобойной комиссии.

Отлов океанских гигантов разрешен только в научно-исследовательских и просветительских целях.

Тем не менее находятся те, для кого уникальные морские животные — средство преступной наживы. Ранее фирмы, получавшие квоты на отлов косаток, творили в море что хотели. Пойманных гигантов продавали в зоопарки и океанариумы стран АТР, преимущественно КНР. Генеральная прокуратура, проведя проверку деятельности нескольких таких организаций, передала документы в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Ущерб, нанесенный государству преступниками, превысил 270 млн рублей.

Группа мониторинга «Друзей океана» работает в Охотском море в крайне сложных условиях. Ловцы косаток расстреляли из огнестрельного оружия беспилотник волонтеров, угрожают, не позволяют вести контроль, избегают любой публичности.