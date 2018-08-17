Вашингтон, 17 августа, 2018, 08:36 — ИА Регнум. На фоне маниакального стремления администрации президента США Дональда Трампа вводить санкции против любых неугодных Вашингтону стран можно говорить о настоящем пристрастии Белого дома к этим запретительным мерам, которые тем не менее раз за разом доказывали не только свою неэффективность, но и вредность. И очевиднее всего это заметно в случае с Украиной, пишет Николай Н. Петро в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Тяга к введению санкций, отмечает автор, вызвана глубоким разочарованием, связанным с неспособностью тех или иных политиков повлиять на поведение даже наиболее отсталых государств. Эти меры принимаются, чтобы смягчить чувство неудачи, а также чтобы дать своим гражданам понять, что на стороне США по-прежнему находится мировое могущество. Вводятся санкции и потому, что их можно «продать» как альтернативу войне. Противников же таких мер можно выставить в качестве сторонников вооруженного столкновения.

Санкции удобны еще и тем, что перед их введением никто не обсуждает параметры успешности этих мер, что означает, что можно очень широко трактовать эффективность их применения. Иными словами, любые события, происходящие в находящейся под санкционным давлением страны, можно интерпретировать, если это выгодно, как результат воздействия санкций.

«Едва ли можно винить политиков за ту решительную готовность, с которой они вводят санкции», — пишет автор.

«Они [санкции] предлагают идеальную возможность убежать из реального, но тягомотного мира дипломатических переговоров», — подчеркивает Петро.

Когда же политическое «опьянение» от санкций спадает, наступает осознание всей сложности окружающегося мира, и политики опять начинают искать очередной «дозы». И несмотря на указания друзей на то, что своим эксцентричным поведением США начинают вредить себе самим, никаких выводов в Вашингтоне не делается. В конце концов, когда мировоззрение граждан США ограничивается пределами Вашингтона, уже не играет никакого значения, кроме той реальности, которую продвигают их СМИ.

«Теперь только с помощью санкций можно добиться какого-то подобия покоя, они становятся единственным средством достижения расслабления, на которое могут положиться политики, поэтому их применение превращается в обычное дело», — указывает автор.

Чтобы понять, к чему приводит эта зависимость, можно обратиться к примеру Украины. Так, желая закрепить свой «цивилизационный выбор» и покарать Россию за «аннексию украинской территории», Киев перестал покупать природный газ напрямую из России, приостановил работу российских платежных систем, банков и пассажирского авиасообщения, заблокировал доступ к российским соцсетям, телевидению и ряду сайтов, запретил импорт российских книг. Сейчас же ведутся разговоры о том, чтобы прекратить еще и железнодорожное сообщение. В действительности же все эти услуги продолжают предоставляться, поскольку на них высокий спрос в стране, только по более высоким ценам.

Несмотря на все шаги Киева, Россия остается основным инвестором Украины. Безусловно, технически она скатилась на третье место, уступив Кипру и Нидерландам, но эти страны, что известно многим, являются теми безопасными гаванями, которые российские деятели используют для сокрытия своих инвестиций. Киева же из-за его нежелания идти на нормальные отношения с соседом практически остался без средств.

Безусловно, США не зависят от России в той мере, в какой Украина, но и эти, казалось бы, очевидные вещи могут ввести в заблуждение. И хотя США намного более обеспеченнее Украины и ожидать того, что у них закончатся деньги, не стоит, тем не менее страна существует во взаимозависимом мире, в котором на ее действия на Ближнем Востоке можно дать ответ в Восточной Европе, Арктике и даже в киберпространстве или космосе. Кроме того, не нужно забывать и о тех убытках, которые понесли американские компании, отказавшись инвестировать в Россию тогда, когда это сулило большую выгоду, чем инвестиции в Китай. Иными словами, умопомрачительный бюджетный дефицит США в $21 трлн нельзя было бы достигнуть без помощи санкций.

Таким образом, заключает автор, если перефразировать известное высказывание, получается, что когда встаешь на путь санкций, нужно рыть две могилы: одну для своего врага, другую для себя.

Напомним, за последние несколько недель США ввели санкции против целого ряда стран, в том числе России и Ирана. В частности, Вашингтон ввел санкции против Москвы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Затем в рамках санкций против КНДР запретительные меры были введены против российских компании ООО «Профинет» и персонально его генерального директора, а также банка «Агросоюз».

Необходимо также отметить, что США вернули пакет санкций против Ирана. Соответствующий указ подписал 6 августа президент США Трамп. Предполагается, что они будут вводиться в два этапа. На первом под санкции попал импорт и экспорт автомобилей, пассажирских самолетов, оборудования для производства автомобилей, золота и других драгоценных металлов, а также обмен валюты. На втором под их действие может попасть импорт нефти из исламской республики.

Под санкциями уже оказалась и Турция: США внесли в соответствующий список двух министров страны из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. В минфине США уже подготовили очередной пакет запретительных мер, которые могут быть введены, если Анкара не пойдет на уступки в вопросе пастора.