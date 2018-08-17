Екатеринбург, 17 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Свердловской области Качканарский городской суд удовлетворил иск надзорных органов о признании решения городской думы, которая не стала лишать коллегу мандата, незаконным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Депутат городской думы Качканара отказался представлять сведения своих о доходах и имуществе за 2017 год, что является нарушением законодательства. Надзорные органы внесли соответствующее представление и мандатная комиссия гордумы Качканара вынесла на голосование вопрос о досрочном лишении полномочий депутата. Гордума большинством голосов не стала лишать коллегу мандата и тогда прокуратура обратилась в суд.

Теперь по решению суда гордума Качканара обязана досрочно прекратить полномочия нарушившего закон депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе прокурорской проверки, в декларациях о доходах и имуществе трёх депутатов городской думы Первоуральска были выявлены неточности. Надзорные органы внесли представление в гордуму, но депутаты не стали лишать мандатов своих коллег. Прокуратура через суд пыталась оспорить решение городской думы Первоуральска, но безуспешно.