Москва, 17 августа, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Воздух в Москве прогреется 17 августа до +25 °C, в Московской области будет немного теплее — до +26 °C. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

По сведениям синоптиков, в столице России 17 августа ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2−7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа метеослужба сообщила, что за сутки 15 августа в Москве местами выпало 27% месячной нормы осадков. Дожди такой интенсивности в городе наблюдались всего три раза за лето, подчеркнули эксперты.

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