Чебоксары, 17 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют начать обустройство фонтанной группы по проспекту Трактостроителей, которая стоит в разрушенном состоянии уже ряд десятилетий. На это предусмотрено почти 30 млн рублей за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Соответствующий аукцион опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Проект благоустройства фонтанной группы

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Центр организации закупок» города Чебоксары. Предметом контракта является выполнение работ по реконструкции фонтанов по проспекту Тракторостроителей в городе Чебоксары (рядом с торговым центром «Шупашкар»). Начальная цена контракта составила 29 979 740 рублей.

«Оплачивается за счёт субсидий федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и муниципального бюджета г. Чебоксары, выделяемых по подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды», — говорится в документе.

Работы включают в себя десять этапов. Существующие конструкции будут разобраны, проведут трубопроводы, построят насосную станцию, наружные сети водопровода и канализации, поставят электросиловое оборудование. У фонтанов будет подсветка.

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Напомним, 18 марта в ходе рейтингового голосование горожане выбрали три проекта для первоочередного благоустройства из 18 предложенных. По итогам подсчёта наибольшее число голосов набрала площадка с фонтанами возле универмага «Шупашкар», набравшая 36,45% голосов. Отметим, что новоюжный район относится к так называемым спальным районам. Ранее власти критиковали за то, что в этом районе нет «ни одного парка и сквера». На втором и третьих местах — Московская набережная (33,8%) и Красная площадь (32,05%). На четвёртой строчке — Кадетский парк (25,59%), который находится через дорогу от универмага «Шупашкар».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии на поддержку программ формирования комфортной городской среды предусмотрено 263 млн рублей средств из федерального бюджета, на обустройство мест массового отдыха (парков) — 5 млн рублей. Напомним, в 2017 году в Чувашии благоустроены 73 дворовые территории, 14 общественных пространств и четыре парка. На эти цели из федерального бюджета было выделено 265,7 млн рублей.