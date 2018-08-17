Вашингтон, 17 августа, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединенных Штатов решило перенести проведение военного парада в Вашингтоне, который должен был состояться в ноябре текущего года, на следующий год, сообщает ABC со ссылкой на заявление Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Изначально планировали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, но теперь решили рассмотреть возможности (его проведения) в 2019 году», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону провести масштабный военный парад. Соответствующее решение американский лидер принял после посещения парада по случаю Дня взятия Бастилии во Франции в 2017 году, который произвел на него большое впечатление. Парад в Вашингтоне приурочили к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Ранее американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что парад обойдется бюджету страны более чем в $90 млн.

Читайте также: Военный парад Трампа в Вашингтоне оценили в $92 млн