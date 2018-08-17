Челябинск, 17 августа, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Челябинской области не будут выселять детей умершей женщины из ипотечной квартиры. Областной суд изменил решение нижестоящего суда.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Напомним, женщина умерла в 2015 году. А за пару лет до этого купила в ипотеку квартиру. У неё остались дети, которым сейчас пять, шесть и 13 лет. Их обеспечивает отец Алексей Б., который с 2009 года был в разводе с их матерью.

С ипотечным долгом семье справиться не удалось. Банк оценил его с учётом процентов почти в 950 тыс. рублей. Районный суд постановил обратить взыскание на квартиру, которая и была куплена в ипотеку. Но их отцу удалось достучаться до государственных правозащитников. Также он подал апелляцию. 16 августа областной суд отменил взыскание на квартиру и почти в шесть раз снизил сумму долга по ипотеке. Теперь семья должна уплатить всего порядка 160 тыс. рублей.