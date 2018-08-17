Чебоксары, 17 августа, 2018, 07:39 — ИА Регнум. В Чувашии закупают автоматизированные комплексы фотовидеофиксации, которые планируются установить на федеральной трассе и дорогах регионального значения. Всего будет приобретено 12 программно-аппаратных комплексов, на это предусмотрено около 45 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В центре Чебоксар

Заказчиком является казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» минтранса республики. Поставка автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения оценена в 44 784 950,04 рублей (начальная цена). Данные средства выделяются из республиканского бюджета.

«Назначение: разработка поэтапных организационно-технических мероприятий, необходимых для развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах Чувашии и её интеграции в единую сеть контроля ГИБДД.

Цель — повышение безопасности дорожного движения на территории республики, повышение оперативности и эффективности реагирования при поиске транспорта, представляющего интерес для соответствующих служб и подразделений, обеспечение взаимодействия подразделений и служб с силовыми ведомствами», — говорится в документации.

Всего планируется приобрести 12 аппаратно-программных комплексов. Два из них будут установлены на участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Ядринском и Козловском районах, два — на автодороге «Чебоксары — Сурское» (пост ДПС в Алатыре, в Порецком и Вурнарском районах). Остальные планируется разместить в Шумершинском районе на участке дороги «Цивильск — Ульяновск», в Чебоксарском районе на участке дороге «Чебоксары-Сыктывкар», а также на дорожных участках в Шумерлинском, Яльчикском, Янтиковском, Урмарском и Моргаушском районах.

В техническом задании уточняется, что данные приборы должны фиксировать превышение скоростного режима, движение по обочине, выезд на встречную полосу, движение по полосе общественного транспорта.

Cap.ru Комплекс автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения

На сегодняшний день на балансе КУ «Чувашупрдор» числится 151 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. По данным ведомства, по итогам работы комплексов на автодорогах Чувашии за I полугодие 2018 года вынесено 370 046 постановлений составило (в I полугодии 2017 года — 244 053). Рост количества постановлений связывают с вводом в 2017 году девяти новых комплексов, а также «с более высокой эффективностью работы передвижных комплексов».

«Согласно статистическим данным, самым «популярным» видом нарушения правил дорожного движения является превышение максимально допустимой скорости. Установка комплексов на автодорогах происходит с учетом основных очагов аварийности и в местах концентрации ДТП. В случае снижения аварийности на участках, производится передислокация комплексов», — отмечают в ведомстве.