Иркутск, 17 августа, 2018, 06:43 — ИА Регнум. Из сотен гостиниц и турбаз, незаконно возведённых на берегах Байкала, закрыть удаётся единицы. Об одном из таких инцидентов сообщает сайт Байкальской природоохранной прокуратуры. Речь идёт о гостиничном комплексе «Байкалов острог» на Ольхоне.

Baikalproc.ru Здания и сооружения гостиничного комплекса «Байкалов острог»

Несмотря на то, что 30 июля 2018 года Ольхонский районный суд запретил эксплуатировать его здания и сооружения (также запрещены любые юридические действия с возведенными строениями: реконструкция, передача прав пользования, владения, распоряжения), действия приставов-исполнителей по принудительному исполнению судебного акта фактически приостановлены. Дело в том, что до вынесения судебного решения собственники успели сдать гостиничные номера.

Однако в официальной информации на этот счёт сказано, что само судебное определение о закрытии гостиницы не утратило юридической силы и является судебным запретом, обязательным для владельцев туристического комплекса. Более того, 15 августа судом приняты дополнительные меры и запрещена реализация (распространение) услуг по размещению туристов и предоставлению номеров в гостиничном комплексе «Байкалов острог».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ограничения наложены на 39 строений гостиничного комплекса «Байкалов острог»: 18 из них — двухэтажные жилые здания, 12 — неэксплуатируемые. Ранее инспекторы природоохранной прокуратуры выяснили, что его владельцы не получили разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.