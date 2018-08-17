Чита, 17 августа, 2018, 06:17 — ИА Регнум. После наводнения в Забайкалье ухудшилось качество питьевой воды, да и мест для купания теперь стало меньше. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

AVRS Некачественная вода

По итогам мониторинга централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, открытых водоемов и сточных вод (на микробиологические показатели исследовано 793 пробы) не соответствующими гигиеническим нормативам оказались 105 проб (13,2%).

Что касается открытых водоёмов, то вода во всех подтопленных населенных пунктах исследовалась в местах водозабора, в зонах рекреаций, в местах выше и ниже сброса канализационных вод имеющихся очистных сооружений.

«Всего отобрано 140 проб воды, из них 49 (35%) не соответствовали по микробиологическому показателю», — отмечают в Роспотребнадзоре.

На основании этого анализа жителям края не рекомендуют купаться в реках Читинка, Ингода и озере Кенон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля после месяца проливных дождей. В результате стихийного бедствия было затоплено 60 населенных пунктов, включая Читу.

В воде оказались более 700 жилых домов, более 4 тысяч приусадебных участков и дач. От наводнения пострадали более 5 тысяч человек.