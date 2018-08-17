Москва, 17 августа, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ планирует увеличить количество средств фотовидеофиксации дорожных нарушений вдвое, сообщают «Известия».

Камера. Дорога

При этом планируется не только поставить больше камер, но и создать методику по смене расположений фотовидеофиксаторов. Как считают эксперты, подобная мера может помочь сэкономить бюджетные деньги.

Отмечается, что основная цель установки камер — дисциплинировать водителей, а не использовать как инструмент для сбора штрафов.

На сегодняшний день в России на дорогах размещено более девяти тысяч камер. Согласно планам российского Минтранса, их количество к концу текущего года должно увеличиться на 11%. Постепенное добавление комплексов фотовидеофиксации должно привести к удвоению их числа к концу 2024 года.