Симферополь, 17 августа, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Российский актер Алексей Панин устроил дебош в самолете Симферополь-Москва, из-за чего пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета, сообщает РЕН-ТВ.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Алексей Панин

По данным телеканала, актер находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался членов экипажа, пытавшихся усмирить его. Из-за его поведения самолет был вынужден вернуться в Симферополь. После посадки была вызвана полиция, пьяного актера сняли с рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в России вступил в силу закон о черных списках авиапассажиров. Согласно закону, авиадебоширу, попавшему в этот список, авиакомпании имеют право не продавать билет на самолет.

Авиакомпании не могут отказать пассажиру из черного списка в перевозке, если она является единственным способом транспортного сообщения, а также если он сопровождает инвалида к месту лечения или же направляется на похороны члена семьи.