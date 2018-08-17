Пекин, 17 августа, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Пилотажная группа китайских ВВС «1 августа» отправилась в Россию 16 августа на выступление в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет в городе Кубинка Московской области с 21 по 26 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Doomych Пилотажная группа «Первое августа» на истребителях J-10

Будучи единственной иностранной пилотажной группой, приглашенной на форум, «1 августа» даст два выступления во время мероприятия на семи самолетах J-10 и двух ИЛ-76. Помимо выступлений пилотажной группы, китайская делегация, которая также прибудет на форум, посетит серию программных мероприятий, включая деловые встречи, подписание контрактов, а также выставки новейшего оборудования и вооружений.

Группа «1 августа» должна прибыть на аэропорт Кубинка близ Москвы уже 17 августа. Она была основана в 1962 году, на ее счету более 500 выступлений для делегаций из 166 стран и регионов мира. В августе 2013 года она впервые выступила за рубежом, приняв участие в авиасалоне МАКС, который проходит в Подмосковье.