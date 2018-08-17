Пекин, 17 августа, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая, а также член Госсовета КНР Ван И встретился 16 августа председателем сената Пакистана Садиком Санджани, сообщает агентство Синьхуа.

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Ван отметил, что в Пакистане недавно состоялись успешные всеобщие выборы, добавив, что он верит в новые возможности национального строительства для страны, которые принесет Пакистану новое правительство.

«Китай намерен поддержать Пакистан в защите его суверенитета и права на развитие, а также предпринять совместные усилия с Пакистаном, чтобы ускорить строительство экономического коридора Китай — Пакистан, а также углубить двусторонние стратегические партнерские отношения», — заявил Ван.

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По словам Саджрани, Пакистан всегда будет вести дружественную политику в отношении Китая в рамках консенсуса, достигнутого всеми пакистанскими партиями, и это является краеугольным камнем внешней политики страны.

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Напомним, что экономический коридор Китай — Пакистан является для Китая стратегическим инфраструктурным проектом в рамках инициативы «Нового шелкового пути», который он намерен строить, несмотря ни на какие экономические и политические сложности в Пакистане. Кроме того, Китай осуществляет различного рода проекты в Пакистане, вроде прокладки линий оптоволоконной связи.

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