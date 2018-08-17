Челябинск, 17 августа, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Вертолеты, которые будут доставлять врачей к пациентам, появятся в недалеком будущем в Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Matthias Zepper Медицинский вертолёт

Комментируя эту инициативу, первый заместитель главы региона Евгений Редин сказал, что задача поставлена руководством области. Планируется решить вопрос «в течение ближайшего года».

«Мы уже определенное время занимаемся изучением этого вопроса и подготовкой к использованию винтокрылых машин», — сказал Редин.

По его словам, Южному Уралу санавиация необходима, поскольку велики как площадь региона, так и плотность населения.

«Поэтому подбор авиации для организации медицинской эвакуации для нас очень важен. Вертолет, который нам представили, очень комфортабелен для работы медиков, — сказал Редин. — Кроме того, он может садиться даже в неподготовленных местах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели операцию на сосудах с существенно более низким риском развития инсульта.