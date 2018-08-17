США, 17 августа, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Житель американского города города Палм-Бэй (штат Флорида) поймал енота, а затем поджег его. Об этом сообщило издание Florida Today.

Енот

По данным полиции, 88-летний Эзра Ли Джеймс поймал енота в ловушку. Чтобы проучить животное, флоридец решил его поджечь. В настоящее время полиция проводит проверку по случаю жестокого обращения с животными. Пострадавшего енота пришлось усыпить.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа полиция США вернула небольшую акулу в океанариум Сан-Антонио. Ранее эту акулу похитили трое контрабандистов. Злоумышленники были задержаны полицией, один из них сознался в совершении преступления.