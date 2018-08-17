Вашингтон, 17 августа, 2018, 03:34 — ИА Регнум. Самой оплачиваемой актрисой текущего года по версии журнала Forbes была признана американская актриса Скарлет Йоханссон. Forbes отмечает, что с июня 2017 по июнь 2018 она заработала $40,5 млн. Самой выгодной для нее стала роль в фильме «Черная Вдова».

Paul Bird Скарлетт Йоханссон

Второе место в рейтинге заняла Анджелина Джоли, заработавшая за прошедший год $28 млн. Наиболее оплачиваемой для нее стала роль в ленте «Малефисента — 2». Третье место заняла Дженнифер Энистон с заработком в $19,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля журнал Forbes опубликовал рейтинг самых оплачиваемых знаменитостей из России. Первое место в рейтинге занял российский хоккеист Александр Овечкин с доходом в $14,5 млн за прошедший год.

Второе место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с доходом $13,9. Третье место досталось Филиппу Киркорову, заработавшему $8,9 млн.