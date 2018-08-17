Вашингтон, 17 августа, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Пастор Эндрю Брансон, содержащийся в заключении в Турции, является «великим патриотом» США, заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

Турецкие башибузуки

«Турция пользовалась США долгие годы. А сейчас они удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я предлагаю в нашей стране считать великим патриотом. Мы не остановимся ни перед чем, пока его не освободят. Даже ценой ухудшения отношений с Турцией», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций против Турции, который будет применен при отказе Анкары освободить пастора Эндрю Брансона.