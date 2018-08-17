Багдад, 17 августа, 2018, 03:02 — ИА Регнум. ВВС Ирака нанесли удары по оперативному штабу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который находился на территории Сирии, сообщает Al-Sumaria.

U.S. Air Force Бомбардировка

Сообщается, что иракские истребители F-16 провели операцию на территории Сирии по приказу премьер-министра и Верховного главнокомандующего Ирака Хейдара аль-Абади. В ходе операции был уничтожен оперативный штаб террористов.

Напомним, Ирак в войне в Сирии поддерживает правительственные войска. Иракское правительство также борется с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое контролирует в этой стране часть территории.

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернуло свою деятельность в Сирии и Ираке по ряду причин, одной из которых является доступность нефтяных скважин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа в ООН был сделан доклад, в котором говорится о 20−30 тысячах боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в Сирии и в Ираке.

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