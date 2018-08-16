Москва, 17 августа, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Либеральные американские СМИ ведут войну против президента США Дональда Трампа, но возмущаются, когда тот отвечает им взаимностью, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

Дональд Трамп

«Либеральные СМИ США ведут войну против Трампа с момента его выдвижения в президенты, но крайне возмущены тем, что Трамп ответил им собственной войной, назвав их «врагами народа» и «фейковыми новостями». Если так говорит президент США, то как мир может верить американским СМИ?» — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1030151967723671552

Как сообщало ИА REGNUM, британское издание The Guardian прогнозирует информационную войну около ста американских СМИ против президента США Дональда Трампа. По их мнению, эти СМИ озлоблены постоянными высказываниями Трампа о «поддельных новостях» (Fake News) и готовы действовать против президента под координацией издания Boston Globe.