Харьков, Украина, 17 августа, 2018, 01:27 — ИА Регнум. В Харькове от ботулизма умер мужчина, сообщил центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 16 августа на официальной странице в социальной сети Facebook.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Возбудитель ботулизма

Мужчина 1976 года рождения и женщина 1969 года рождения заразились, употребляя вяленую рыбу. Сначала они пытались лечиться дома, но затем были доставлены в больницу. Пострадавшим ввели сыворотки от ботулизма, но мужчина умер, а женщина находится в реанимации.

Предыдущий случай произошел 10 августа в Черниговской области. Женщина 1967 года рождения употребляла в пищу вяленую рыбу домашнего приготовления. За помощью обратилась через сутки, умерла в реанимации Чернигова.

Напомним, всего с начала 2018 года на Украине зарегистрировали 72 случая ботулизма, семь из них закончились смертельным исходом.