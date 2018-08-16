Киев, 17 августа, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Белорусские граждане не выдерживают никакого сравнения с «независимыми» украинцами, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью изданию «Апостроф».

President.gov.ua Пётр Порошенко и Александр Лукашенко

По словам украинского министра, Белоруссия обречена на российскую оккупацию, потому что граждане этой страны, в отличие от украинцев, слишком зависят от России.

Чиновнику предложили смоделировать ситуацию и объяснить, как Россия может оккупировать Белоруссию. Высокопоставленный украинец ответил: «Очень просто» и смоделировал. Он заявил, что в Белоруссии на протяжении 20 лет «люди живут в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами».

Говоря о «минусах», он сказал, что практически никто не говорит по-белорусски, даже глава государства. К тому же отношение к российским военным такое, какого, по его мнению, никак не могло бы быть со стороны украинцев.

«У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация», — сказал Грымчак.

«Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что в Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире, — отметил он. — В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же интервью украинец заявил, что ВСУ победили бы российскую армию, если бы между странами шла война.

Читайте подробнее: «Захлебнутся кровью»: в Киеве грозят Москве «мощью» ВСУ