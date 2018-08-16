Лондон, 17 августа, 2018, 00:25 — ИА Регнум. 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч между коллективами «Бернли» и «Истанбул ББ». Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время сильнее оказался коллектив из Англии.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Единственный мяч в середине первого экста-тайма забил 29-летний английский опорный полузащитник Джек Корк, замкнув передачу Джефа Хендрика — 1:0.

Статистика матча («Бернли"/"Истанбул ББ»)

Удары 8/11

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 16/9

Поданные угловые 5/8

Стартовые составы на матч:

«Бернли»: Харт, Гибсон, Уорд, Бардсли, Лонг, Тейлор, Барнес, Хендрик, Вествуд, Леннон, Воукс.

«Истанбул ББ»: Гюнок, Клиши, Епуряну, да Кошта, Кайсара, Белезоглу, Вишча, Кавечи, Текдемир, Фрай, Байич.

Бригада арбитров: Иштван Ковач | Василе Маринеску | М. Артене.

Желтые карточки: Кавечи — 39, Лонг — 40, Гибсон — 102, Уорд — 116, Инлер — 117.

Забитые мячи: Корк 97 — 1:0.