Ижевск, 17 августа, 2018, 00:08 — ИА Регнум. По итогам января-июля объем промышленного производства в Удмуртии снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июньскими данными зафиксирован рост в размере 3,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Падение

Максимальный темп снижения объема за период наблюдается при производстве: прочих транспортных средств и оборудования — 40,9%, текстильных изделий — 40,1%, готовых металлических изделий без учета машин и оборудования — 31,7%, одежды — 18,6%.

При этом за семь месяцев выросло производство: электрооборудования — на 29,4%, автотранспортных средств с учетом прицепов и полуприцепов — на 17,2%, производство машин и оборудования — на 13,9%.

В структуре наблюдаемых видов производств спад за указанный период наблюдается в девяти отраслях из 19, остальные производства демонстрируют увеличение объемов.

По сравнению с данными за июль 2017 года, промышленное производство в республике сократилось на 10%, снижение объемов производства зафиксировано в восьми из 19 отраслей.

В ведомстве отметили, что в Приволжском федеральном округе спад демонстрируют предприятия еще четырех регионов — Марий Эл, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей.

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