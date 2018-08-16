Вашингтон, 17 августа, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Новый специальный представитель США по Ирану Брайан Хук назвал условия, при которых американский президент Дональд Трамп готов вступить в диалог с властями исламской республики. Об этом он заявил журналистам накануне, 16 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние. Трамп. Иран

По слова Хука, если власти Ирана продемонстрируют обязательства по фундаментальному изменению своего поведения, то тогда президент США Дональд Трамп будет готов вести диалог для поиска решений.

Любое ослабление санкций против Ирана, возобновление дипломатических и экономических отношений с США возможно «только тогда, когда мы увидим, что иранский режим серьёзно настроен относительно изменения своего поведения», подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в структуре госдепартамента будет создана специальная группа по координации политики в отношении Ирана.