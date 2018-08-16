Саранск, 16 августа, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Показатель готовности к предстоящему отопительному сезону в Мордовии на данный момент составляет 73%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Всего к зиме должны быть готовы 129 котельных ЖКХ и 527 котельных социальной сферы, более 14,7 тыс. км тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, 12 тыс. многоквартирных домов. Запланировано выполнение работ на общую сумму 2,3 млрд рублей.

В настоящее время, наименее подготовлены к зиме Ичалковский, Рузаевский и Чамзинский муниципальные районы.

В ходе совещания, посвященному подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов, глава правительства республики Владимир Сушков подчеркнул, что все мероприятия по подготовке к отопительному сезону необходимо завершить в течение месяца.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за семь месяцев 2017 года в Мордовии 1313 нарушений выявлено в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. Типичными нарушениями стали предоставление организациями коммунального комплекса потребителям жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества, необоснованное начисление за них платы, несоблюдение порядка формирования платы за содержание жилого помещения, невыполнение организациями коммунального комплекса своих инвестиционных программ.