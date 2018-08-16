«Базель» выбил «Витесс» Слуцкого из розыгрыша Лиги Европы 2018/19
Берн, 16 августа, 2018, 23:10 — ИА Регнум. 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Санкт-Якоб Парк» был разыгран матч между коллективами «Базель» и «Витесс». Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Единственный мяч на 30-й минуте забил 21-летний швейцарский форвард Албиан Аети, замкнув передачу Лука Зуффи — 1:0.
Статистика матча («Базель"/"Витесс»)
Удары 19/6
Удары в створ ворот 5/1
Процент владения мячом 56%/44%
Нарушения правил 18/14
Поданные угловые 11/2
Стартовые составы на матч:
«Базель»: Омлин, Кумарт, Видмер, Альварес, Петретта, Фрай, Зуффи, Ди, ван Вольфсвинкел, Штокер, Аети.
«Витесс»: Карвалью, ван дер Верфф, Караваев, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро, Фор, Беренс, Матавж, Линссен.
Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Ян Зайдель | Лассе Кословски | Саша Штегеманн.
Желтые карточки: Петретта — 78, Альварес — 90.
Красные карточки: Кларк-Солтер — 27.
Забитые мячи: Аети 30 — 1:0.