Берн, 16 августа, 2018, 23:10 — ИА Регнум. 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Санкт-Якоб Парк» был разыгран матч между коллективами «Базель» и «Витесс». Противостояние завершилось со счетом 1:0.

John Fischer Футбол

Единственный мяч на 30-й минуте забил 21-летний швейцарский форвард Албиан Аети, замкнув передачу Лука Зуффи — 1:0.

Статистика матча («Базель"/"Витесс»)

Удары 19/6

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 18/14

Поданные угловые 11/2

Стартовые составы на матч:

«Базель»: Омлин, Кумарт, Видмер, Альварес, Петретта, Фрай, Зуффи, Ди, ван Вольфсвинкел, Штокер, Аети.

«Витесс»: Карвалью, ван дер Верфф, Караваев, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро, Фор, Беренс, Матавж, Линссен.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Ян Зайдель | Лассе Кословски | Саша Штегеманн.

Желтые карточки: Петретта — 78, Альварес — 90.

Красные карточки: Кларк-Солтер — 27.

Забитые мячи: Аети 30 — 1:0.