Вашингтон, 16 августа, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он принял решение создать специальную группу по координации американской политики в отношении Исламской Республики Иран. Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 августа.

Gage Skidmore Майк Помпео

По словам Помпео, это группа будет отвечать за направление, а также пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий Государственного департамента, связанных с Ираном.

Специальным представителем США по Ирану назначен Брайан Хук.

Напомним, что с приходом Трампа в Белый дом, политика США в отношении Ирана изменилась диаметрально. Трамп вновь возобновил санкции против Ирана, которые были сняты его предшественником Бараком Обамой и грозит санкциями всем, кто будет иметь дело с Исламской Республикой.

Ранее рахбар Ирана ятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести с американцами никаких переговоров.