Ханья, Греция, 16 августа, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 757−300, следовавший из Хургады в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку на острове Крит из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, передаёт греческий портал Newsbomb.

StelaDi В салоне самолета

Как сообщается, на борту воздушного судна находилось свыше 280 человек. Самолёт приземлился в аэропорту города Ханья, все пассажиры были эвакуированы.

В настоящее время проводится осмотр лайнера. В аэропорт прибыла полиция и отряд специального назначения. Подробности инцидента выясняются.