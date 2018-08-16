Дамаск, 16 августа, 2018, 22:55 — ИА Регнум. В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» за минувшие сутки нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков произошли в двадцати местах, сообщил 16 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

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Он уточнил, что в провинции Латакия обстрелы зафиксированы в 13 местах, в провинции Алеппо — в семи местах, а также в одном из населенных пунктов провинции Хама. Во всех случаях огонь велся со стороны позиций боевиков, засевших в Идлибской зоне деэскалации.

В тот же период в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, под гарантии офицеров российского Центра бывшие боевики сдали правительственным войскам зенитную установку, крупнокалиберный пулемет, боеприпасы для миномета, стрелковое оружие и патроны.

Алексей Цыганков в очередной раз призвал главарей боевиков прекратить вооруженные провокации и начать переговоры с законными властями Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в сирийских провинциях Дераа и Эль-Кунейтра бывшими боевиками было сдано большое количество тяжелого вооружения, среди которого присутствовала одна боевая машина пехоты.