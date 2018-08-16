Киев, 16 августа, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Существуют реальные угрозы относительно ситуации с «химическим вопросом» на востоке Украины, заявил директор международного центра по химической защиты и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей 16 августа на пресс-конференции, сообщило издание УНН.

U. S. Navy Химическая защита

«Восток Украины был одним из центров химического производства в Украине, Украина является одним из крупнейших химических производителей в Европе. В результате конфликта несколько объектов и учреждений пришлось оставить. Есть места, склады с веществами, химикаты, за которыми никто не ухаживает, они не защищены», — отметил эксперт.

Напомним, по данным хакерской группы КиберБеркут украинские военные могут испортить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс».

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