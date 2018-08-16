Рим, 16 августа, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером 16 августа в южной части Италии, сообщает Геологическая служба США (USGC).

Angelo_Giordano Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах к югу от города Монтечильфоне и в 36 километрах к северо-востоку от города Кампобассо. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 12 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.