Осло, 16 августа, 2018, 22:04 — ИА Регнум. 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Акер» был разыгран матч между коллективами «Мельде» и «Хайберниан». Противостояние завершилось крупной победой норвежского клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Первый мяч на 35-й минуте забил 18-летний форвард национальной сборной Норвегии-U19 Ерлинг Халанд с передачи Стиана Грегерсена — 1:0. На экваторе второй половины матча Фредери Аурснес удвоил преимущество «Мельде» — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Халанд. Через 16 минут Халанд оформил дубль — 3:0.

Статистика матча («Мельде»/»Хайберниан»)

Удары 15/12

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 6/7

Стартовые составы на матч:

«Мельде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Грегерсен, Реммер, Хуссейн, Аурснес, Хестад, Цибицкий, Хауген, Халанд.

«Хайберниан»: Богдан, Ханлог, Стевенсон, Амброуз, Портеус, Бартли, Сливка, Макларен, Бойл, Маллан, Камбери.

Бригада арбитров: Денис Хиглер | Жуст ван Зуилен | Йохан Балдер | Мартин ван ден Керкхоф.

Желтые карточки: Портеус — 11, Амброуз — 44, Грегерсен — 68, Бойл — 75.

Забитые мячи: Халанд 35 — 1:0, Аурснес 66 — 2:0, Халанд 82 — 3:0.