Москва, 16 августа, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту этой страны Раму Натху Ковинду в связи с кончиной бывшего главы индийского правительства Атала Бихари Ваджпаи. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Атал Бихари Ваджпаи на встрече с Владимиром Путиным

В телеграмме Путин подчеркнул, что Ваджпаи будут помнить как политика, который внёс большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Индией, а также в становление российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что бывший глава правительства Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет.

В Индии объявлен семидневный траур в связи со смертью политика.